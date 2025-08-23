La Roma c’è, Wesley mette al tappeto il Bologna: Gasperini può sorridere

serie A

Italiano perde Immobile uscito per infortunio

La prima, per la Roma di Gian Piero Gasperini, è già buona. Lo è per il tecnico, che all’esordio sulla panchina giallorossa batte 1-0 il Bologna nel primo scontro diretto per l’Europa della stagione, così come lo è per Wesley, il nuovo acquisto che segna la rete decisiva a inizio secondo tempo conquistandosi subito l’ovazione dei suoi nuovi tifosi. Meno, invece, per il Bologna che si rende veramente pericoloso solo colpendo la traversa con Castro e perde per infortunio sia Immobile che Casale.

Gasperini sceglie Ferguson al centro dell’attacco con Dybala inizialmente in panchina mentre Italiano punta sul ritorno di Immobile all’Olimpico per cercare di scardinare la difesa avversaria. Roma e Bologna non si risparmiano fin dall’inizio, in particolare Ferguson che prima impegna Skorupski con un destro che il portiere rossoblù neutralizza, poi con un colpo di testa sul quale il polacco non arriva ma che non centra lo specchio della porta per pochissimo. Un doppio brivido che non accende la squadra di Italiano, capace solo di qualche fiammata, come quando Immobile serve Orsolini per la rete, annullata però per una posizione di fuorigioco evidente dell’ex attaccante laziale, costretto poi ad uscire alla mezz’ora per un problema muscolare e sostituito da Castro. Dall’altra parte invece, l’occasione più ghiotta capita a Cristante, ancora di testa, ma con la sfera che si infrange sul palo.

La ripresa parte a razzo con la conclusione di Castro che, da posizione defilata, tenta il destro sorprendendo Svilar ma vedendo la palla rimbalzare sulla traversa. Il gol è nell’aria e arriva quando Lucumì non intercetta un pallone spianando la strada a Wesley, che bagna il suo debutto in giallorosso con la rete che vale il vantaggio per gli uomini di Gasperini. La Roma gioca in scioltezza, Ferguson si traveste da uomo assist per Manu Konè che, tutto solo, stoppa in area e calcia a botta sicura, ma divorandosi la rete che avrebbe chiuso il match. Il tecnico giallorosso fa ruotare i suoi, inserendo prima El Aynaoui al posto di El Shaarawy, poi Dovbyk e Dybala per Ferguson e Soulè.