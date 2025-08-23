La Roma e Gasperini partono bene, 1-0 al Bologna

agenzia

All'Olimpico decide la rete del nuovo arrivato Wesley

ROMA, 23 AGO – La prima, per la Roma di Gian Piero Gasperini, è già buona. Lo è per il tecnico, che all’esordio sulla panchina giallorossa batte 1-0 il Bologna nel primo scontro diretto per l’Europa della stagione, così come lo è per Wesley, il nuovo acquisto che, all’8′ st, segna la rete decisiva conquistandosi subito l’ovazione dei suoi nuovi tifosi. Meno, invece, per il Bologna che si rende veramente pericoloso solo colpendo la traversa con Castro e perde per infortunio sia Immobile che Casale. Nella Roma Gasperini ha preferito Ferguson a Dovbyk al centro dell’attacco, mentre Dybala inizialmente è stato in panchina, subentrando a Soulé al 29′ st.

