La Roma esonera a sorpresa Daniele De Rossi: «Decisione nell’interesse della squadra»

SERIE A

L'allenatore sollevato dall'incarico dopo appena 4 giornate di campionato con un bilancio di tre pareggi e una sconfitta

Annuncio a sorpresa della As Roma che ha comunicato “di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio”, ha spiegato il club. “A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione”, ha proseguito il club.

L’ex capitano, arrivato sulla panchina della Roma il 16 gennaio scorso al posto dell’esoneratro Josè Mourinho, al termine della scorsa stagione ha firmato un contratto triennale con il club. Il suo esonero arriva dopo appena 4 giornate di campionato con un bilancio di tre pareggi e una sconfitta nonostante le grandi spese avallate dai Friedkin sul mercato estivo.

Il sostituto

La Roma non ha ancora annunciato il sostituto, ma per quanto riguarda i possibili allenatori liberi e pronti a prendere le redini della squadra ci sono già diversi nomi in circolazione. Tra i candidati più probabili spuntano Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan e Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, tutti liberi, anche se contratti pesanti, ma non si escludono nomi a sorpresa, anche francesi, del nuovo ds Florent Ghisolfi, come ad esempio uno come Zinedine Zidane, anche se per andare su nomi altisonanti il tifo giallorosso sognerebbe un tedesco come Jurgen Klopp al posto di “Capitan Futuro” o l’ex allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, anche se si preferirebbe qualcuno che conosce il calcio italiano.