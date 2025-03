La Roma vince a Lecce grazie a una ‘magia’ di Dovbyk

agenzia

Settimo successo consecutivo per la squadra di Ranieri

LECCE, 29 MAR – Passa la Roma a Lecce grazie all’invenzione di Dovbyk nel finale di gara e corsa all’Europa che continua. E’ ancora una Roma dal ‘corto muso’, che ottiene il quinto 1-0 di fila, la settima vittoria consecutiva in campionato e raggiunge 14 gare utili di fila (ultima sconfitta a Como). Numeri importanti che spingono i capitolini al sesto posto a quota 52, a meno quattro dal quarto posto, sorpasso momentaneo ai cugini laziali, e all’orizzonte la sfida con la Juve, che potrebbe diventare il crocevia della stagione per gli uomini di Ranieri. Il Lecce incassa il quinto ko consecutivo, resta ancorato a quota 25 e vede avvicinarsi l’Empoli, distante solo due punti. Sarà decisiva per gli uomini di Giampaolo la sfida di domenica prossima, 6 aprile, contro il Venezia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA