La Russa, ‘sullo stadio di Milano pasticci infiniti di Sala’

agenzia

'Avrebbe dovuto dire da subito: San Siro non si tocca'

MILANO, 03 GIU – “Sullo stadio il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto dei pasticci infiniti. La politica è fatta per decidere, non per rinviare. Avrebbe dovuto dire subito: lo stadio di San Siro è un patrimonio e non si tocca”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a Telelombardia. La Russa ha poi replicato al conduttore che chiedeva se un giorno farebbe il sindaco di Milano: “Essere il sindaco della città è la cosa più bella del mondo, ma non sono tagliato per la politica amministrativa. Non mi sono nemmeno mai candidato al Consiglio comunale…” le parole del presidente del Senato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA