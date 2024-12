La San Silvestro a mare incorona il pallanotista catanese Riccardo Torrisi

Sport, Catania

Una giornata primaverile e l'Etna innevata sullo sfondo hanno fatto da scenario all'edizione numero 63 della tradizionale kermesse natatoria vinta per il terzo anno consecutivo dal giocatore della Nuoto Catania. Tutte le classifiche

Le attese non sono state traditi e anche i pronostici hanno fatto centro. Oggi a Catania, l’ultimo dell’anno la 63ª edizione della San Silvestro a mare ha fatto centro con le acque del Porticciolo di Ognina che hanno accolto ben 164 partecipanti, per il tradizionale appuntamento di fine anno dal pontile del Circolo Canottieri Jonica, baciato da un sole primaverile e l’Etna alle spalle innevata a completare uno scenario unico.

In acqua nella gara assoluta, Riccardo Torrisi, pallanotista, classe 2003, ha confermato tutti i pronostici della vigilia che lo volevano vincitore e il difensore della Nuoto Catania in Serie A1, ha ottenuto un magico tris dopo i trionfi nel 2022 e 2023, entrando di diritto nella storia di questa singolare kermesse ideata nel lontano 1960 dall’indimenticabile Lallo Pennisi.

Federico e Riccardo Torrisi con mamma Anna, papà Claudio, la zia Stefania e la nonna e l’assessore Sergio Parisi

Un trionfo che porta anche la firma del fratello Federico abile nel finale a “proteggere” Riccardo dagli attacchi degli altri concorrenti come il giovanissimo fondista della Fenice Enna, Ionut Tifrea, classe 2008 e l’altro pallanotista catanese Gioacchino Maggiulli che gioca nella Waterpolo Catania di Serie B, che hanno completato il podio di questa tradizionale e prestigiosa kermesse natatoria unica nel suo genere.

Il podio della San Silvestro a mare 2024 con Gioacchino Maggiulli (2°), Riccardo Torrisi (1°) e Ionut Tifrea (3°) premiati dall’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi e da Mario Torrisi presidente della Nuoto Catania

“Tutti puntavano su di me alla vigilia – ci dice Riccardo Torrisi, studente in Scienze Giuridiche – e non potevo deludere le attese. Abbiamo studiato con mio fratello Federico e gli altri compagni di squadra una tattica che mi potesse fare uscire dall’acqua senza intoppi e sono riuscito a centrare questo magico tris».

Riccardo Torrisi, classe 2003, fa festa al traguardo dopo aver centrato un magico tris alla San Silvestro a mare

Al via nelle sei prove in programma sono stati ben 164 avvicinando il primato di partecipanti con i 173 al via nel 2015 e tutti sono stati vincitori. Da Vittorio Martorana, classe 1949, uno sportivo a 360° dall’atletica al ciclismo, che ha partecipato nei master mentre il nipote Samuele Vittorio, 11 anni, ha preso parte alla gara giovanile, a Luca Parmitano, lo straordinario astronauta catanese alla sua quinta partecipazione alla San Silvestro a mare. La più giovane al traguardo la piccola Alice Cancaro, classe 2016, applauditissima con la sorellina e il papà.

La piccola Alice Cancaro, classe 2016, premiata come la più giovane della san Silvestro a mare

Vittorio Martorana, classe 1949, con il nipotino Samuele Vittorio, 11 anni

“Quest’anno ho preso parte a tre Ironman – ci dice Luca Parmitano che vive con la sua famiglia negli Stati Uniti – ma come faccio ormai da tempo, ogni due anni trascorro il fine anno in Sicilia e non posso mancare all’appuntamento con la San Silvestro a mare».

L’astronauta catanese Luca Parmitano anche quest’anno non è mancato all’appuntamento con la San Silvestro a mare

E come non può mancare Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania, tornato quest’anno a rituffarsi nelle acque del Borgo marinaro dove vive. “Dopo lo stop dello scorso anno – ci dice Sergio Parisi che è anche presidente della Federnuoto Sicilia – sono tornato a vivere dal vivo l’esperienza con la San Silvestro a mare evento veramente unico che anche quest’anno ha fatto centro con una cornice di pubblico straordinaria e un clima primaverile che ha impreziosito un ultimo dell’anno che per i catanesi è diventato appuntamento fisso dal 1960″.

Federico e Riccardo Torrisi con l’assessore allo Sport Sergio Parisi

“Siamo doppiamente soddisfatti – le parole di Mario Torrisi, presidente della Nuoto Catania che organizza con grande impegnato la San Silvestro a mare – è stato un successo su tutti i fronti impreziosito ancora una volta dal successo di Riccardo Torrisi che è un giocatore della nostra squadra”.

Al centro l’inossidabile Vittorio Martorana premiato dall’assessore allo Sport Sergio Parisi e da Mario Torrisi, presidente della Nuoto Catana

LE CLASSIFICHE. Ecco tutte le classifiche della 63ª edizione della San Silvestro a mare. Diversamente abili: Rosario Patanè. Assoluta donne: 1) Daria Gulino; 2) Caterina Amara; 3) Marzia Gasparini.

Under 17: 1) Cesare Rapisarda; 2) Giulio Messina; 3) Alessandro Aldisio.

Amatori master U. 50: 1) Fabrizio Puglisi; 2) Fabrizio D’Agata; 3) Andrea Conigliaro. Amatori master Over 50: 19 Massimo Cicero; 2) Mario Ferrara; 3) Alberto Berrino. Assoluti uomini: 1) Riccardo Torrisi; 2) Ionut Tifrea; 3) Gioacchino Maggiulli.

LA PROTESTA. Intanto il previsto nuovo assetto del Porticciolo di Ognina ha scatenato da tempo le proteste degli abitanti e non solo del suggestivo borgo marinaro catanese, che oggi hanno manifestato in maniera silenziosa esponendo dei cartelli e raccogliendo firme. Si spera che il Porticciolo di Ognina e tutto il borgo marinaro possa essere oggetto di attenzioni per un miglioramento che possa renderlo più attrattivo e godibile da tutti e non creare scempi che potrebbero deturparne le straordinarie bellezze naturalistiche.