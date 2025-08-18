La scomparsa del catanese Ciccio Aronica, promessa del football americano: la “famiglia” degli Elephants straziata dal dolore

IL CORDOGLIO

Due mesi fa era stato uno degli artefici dello scudetto

Notizia tremenda quella che ha colpito lo sport catanese del football americano, Ciccio Aronica, 23 anni, è morto per un maledetto tuffo a Polignano in Puglia, dove si era recato per trascorrere le vacanze con amici. Nell’impatto con l’acqua ha perduto conoscenza per un trauma cranico, soccorso e trasportato all’ospedale di Monopoli, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Due mesi fa era stato uno degli artefici dello scudetto degli Elephants Catania di footoball americano. All’età di 13 anni si avvicinò a questa realtà. Ricopriva il ruolo di ricevitore ed era entusiasta quando siallenava con le formazioni giovanili, ha vinto anche una coppa Italia under 21 a Roma con la Ducks Lazio.La famiglia Elephants con in testa il presidente Lucio Maugeri è straziata dal dolore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA