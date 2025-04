La scossa di Nicola al Cagliari, “è il momento di spingere”

agenzia

A Pasquetta contro la Fiorentina, 'serve la giusta mentalità'

CAGLIARI, 19 APR – Un’altra occasione per garantirsi la salvezza senza trascinarsi alle ultime giornate. Lunedì di Pasquetta il Cagliari affronta alla Domus una Fiorentina un po’ stanca, ma anche molto carica, dopo il passaggio di turno in Conference. Nicola non ha dubbi: “Servono mentalità decisiva e atteggiamento giusto – ha detto nella conferenza stampa dell’antivigilia – perché è questo il momento per spingere. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo il più presto possibile cercando di ottenere con chiunque i punti che ci occorrono. Come dico sempre: la partita che arriva è sempre la più importante”. Una squadra che lotta per l’Europa contro una che cerca la salvezza: “La Fiorentina ha grande qualità – ha spiegato il mister – e un Kean che ha grande senso del gol con Gudmundsson e Beltran bravi a muoversi tra le linee. E Fagioli bravo tecnicamente anche a proporsi come trequartista. Una squadra abile a cambiare volto anche durante una stessa partita e a trovare il gol. Ma noi abbiamo la possibilità di limitarli. Senza che questo significhi che dobbiamo limitare noi stessi. Abbiamo fatto un bel test con l’Inter, una squadra che gioca in Champions. Giochiamo come abbiamo sempre giocato. E cioè con la voglia e la consapevolezza di poter fare qualcosa di straordinario. Crediamo in noi stessi”. Tra i rossoblù assente Deiola per squalifica, anche Jankto rischia di stare fuori per un’influenza. Potrebbe essere una giornata di rilanci, dal primo minuto. Da Luperto a Luvumbo. Passando per Prati e Viola. Su regista e trequartista Nicola non si sbilancia: “Stanno bene, ora vediamo”. Il mister non crede a una Fiorentina stanca per la Conference: “Ha anche cambi di qualità, qualcuno non ha giocato – ha avvertito – ma l’eventuale fatica è ampiamente compensata dall’entusiasmo che può regalare il fatto di aver passato il turno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA