La scuola-calcio di Totti sbarca in Africa, in Egitto

L'ex capitano della Roma al Cairo per la prima affiliazione

IL CAIRO, 24 SET – Francesco Totti è in questi giorni al Cairo per il lancio dell’affiliazione di una scuola calcio egiziana a quella dell’ex campione-simbolo della Roma, la ‘Longarina’ che sbarca così per la prima volta in Africa. “Modon Developments dà il benvenuto con orgoglio alla leggenda del calcio italiano Francesco Totti in Egitto per il lancio della ‘Totti Soccer School’, che debutta per la prima volta in Egitto e in Africa!”, scrive su Facebook l’omonima società immobiliare egiziana. Su internet circola un video in cui il campione del mondo 2006 affermava di non vedere “l’ora di arrivare in Egitto il 23 settembre per annunciare l’apertura della mia nuova scuola calcio, sia in Africa che in Medio Oriente. Siamo in collaborazione con Modon Developments. Insieme porteremo il meglio per le nuove generazioni. Ci vediamo in campo”. Si è appreso che Totti resterà al Cairo fino a dopodomani, giovedì.

