La Serie A apre col botto: il Napoli facile sul Sassuolo, Milan a picco con la Cremonese. In B Palermo esordio ok con la Reggiana
Il Genoa pari in casa col Lecce e la Roma passa all'Olimpico con il Bologna
Il Napoli passa facile con il Sassuolo con la sua coppia d’oro: apre McTominay e raddoppia DeBruyne. Il Milan crolla in casa con la Cremonose: Pavlovic aveva pareggiato il gol di Baschirotto, poi capolavoro Bonazzoli. Buona la prima per la Roma che vince all’Olimpico col Bologna con un gol nella ripresa di Wesley. Pari a reti inviolate tra Genoa e Lecce. In serie B il Palermo vince all’esordio con la Reggiana al Barbera.
(Foto Alessandra Lo Monaco)
