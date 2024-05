La Serie C presente all’evento sul futuro della Lega dilettanti

agenzia

Evento con i rappresentanti del calcio per "fare rete"

ROMA, 17 MAG – La Serie C ha preso parte a ‘Quarto Tempo: L’innovazione del calcio dilettantistico’, l’evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti (da oggi a domenica a Lanciano) con l’obiettivo di “fare rete”. Come testimoniato dalla presenza del Ministro dello Sport Abodi, del presidente federale Gravina, del presidente della LND Abete, del presidente Aic Calcagno e del presidente dell’AIA Pacifici. Nell’ambito dell’iniziativa la Serie C ha predisposto uno spazio dedicato per poter conoscere tutte le novità e le attività proposte, dai contest ai video emozionali, passando per la postazione gaming WeArena, che ha permesso ai presenti di cimentarsi in partite virtuali davanti agli occhi dei team eSports di Sorrento e Cesena, finalisti nella eSerie C ’24. Per Lega Pro hanno preso parte all’evento l’avvocato Marco Ferrari dell’ufficio legale e Emanuela Scanu dell’area marketing. A rappresentare la Serie C il presidente Matteo Marani, che è intervenuto nel corso della conferenza inaugurale della tre giorni: “Ho accolto con grande piacere l’invito del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. Troppo spesso si fa fatica a fare rete, ma con il confronto e cercando di comprendere la prospettiva e i bisogni dell’altro possiamo contribuire alla crescita del nostro calcio. Credo, inoltre, che questa sia l’occasione perfetta per ribadire che senza la passione e senza il lavoro sui giovani, che non è solo economico o sociale, ma culturale, un movimento non ha futuro. Noi abbiamo perso di vista i giovani, a tutti i livelli, dobbiamo dare loro spazio e accompagnarli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA