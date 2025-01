“La Sicilia premia i campioni dello sport”: domani grande festa a Mistretta

Sport, Notizie

Sul palco di Palazzo Mastrogiovanni Tasca, dalle 16,15 saliranno grandi campioni come lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo, i protagonisti del circuito Running Sicily 2024 e giornalisti, editori, dirigenti e tecnici nell'ambito del 12° Premio Azzurri d'Italia

Il circuito Running Sicily 2025 è ormai alle porte con la prima prova in programma il 23 febbraio a Malta e domani ci sarà da celebrare i protagonisti del 2024 in occasione del 12° Premio Azzurri d’Italia in programma a Mistretta.

Domani dalle 16,15 sul palco del Salone di Palazzo Mastrogiovanni Tasca della cittadina messinese è in programma “La Sicilia premia i campioni dello sport”, il prestigioso evento organizzata dall’Asd Agex del prof. Nando Sorbello e dalla sezione di Palermo dell’Associazione Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia, guidata da Antonio Selvaggio. Il pomeriggio all’insegna dei veri ed autentici valori dello sport prevede sia l’assegnazione del 12° Premio Azzurri d’Italia, sia la consegna dei riconoscimenti agli atleti protagonisti del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini 2024.

Domani il Condirettore nazionale della Tgr della Rai e presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, riceverà il premio speciale “Chiavi della città” dal sindaco di Mistretta, Sebastiano Sanzarello.

PREMIO AZZURRI D’ITALIA. La judoka messinese Carolina Costa, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, riceverà il riconoscimento alla sua straordinaria carriera, caratterizzata, tra l’altro dai titoli mondiali nel 2023 a Birmingham e nel 2022 a Baku e dal 5° posto alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Allo sprinter siracusano Matteo Melluzzo, oro con la staffetta 4 per 100 agli Europei di Roma 2024 e 4° col quartetto azzurro ai Giochi di Parigi 2024, andrà, invece, il riconoscimento nel ricordo del grande velocista palermitano Roberto Cecchinato.

Nella categoria Atleti e squadre, oltre a Carolina Costa, anche la karateka Federica Ramirez iridata junior; il capitano della Palermo Forense di calcio, Roberto Indovina, campione mondiale Mundiavocat; la squadra di tennis Over 55 del Country, campione europeo over 55 e Clara Minagra, campionessa italiana di Maratona SF70. Premiati anche Pippo Martino e Vincenzo Agnello per il loro impegno nelle gare podistiche alle quali partecipano come “accompagnatori a spinta” dei disabili gravi in sedia a rotelle.

Nella sezione Dirigenti e tecnici i riconoscimenti andranno al presidente FederTennis e Padel, Giorgio Giordano; al direttore tecnico della nazionale italiana paralimpica di atletica, Orazio Scarpa; al presidente dell’Asd Bridge Addaura, Campione d’Italia, Fulvio Manno; al presidente della Siracusatletica, Salvatore dell’Aquila; ad un pioniere dello sport messinese come Piero Chillè, ed al presidente provinciale di Palermo della Federazione Medico sportiva, Beppe Virzì.

Tra i giornalisti saranno premiati Lorenzo Magrì del nostro quotidiano La Sicilia e Francesco Triolo di Antenna Sicilia, mentre il Premio all’editore andrà a Gabriele Rappa di Trm per l’impegno nella promozione e divulgazione delle discipline sportive, non solo calcistiche. Un riconoscimento “speciale” sarà assegnato al presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria per “Il concreto supporto e sostegno alle manifestazioni sportive siciliane”.

RUNNING SICILY-TROFEO NUOVA SPORT CAR MINI. La Trinacria Palermo tra le donne e la società maltese Evolve Endurance tra gli uomini saranno premiate per essersi aggiudicate la classifica a squadre del Running Sicily 2024, il circuito internazionale di corse su strada organizzato dalla Asd Agex di Nando Sorbello.

IL CIRCUITO INTERNAZIONALE 2025. Domani a Mistretta, oltre alla premiazione di tutti i vincitori delle classifiche di categoria si alzerà il sipario sull’edizione 2025 dell’evento che presenterà la novità assoluta: la 10 km del Castagno dei Cento Cavalli a Sant’Alfio, in provincia di Catania.

TUTTE LE TAPPE DEL 2025. Ecco tutte le tappe del circuito Running Sicily 2025.

