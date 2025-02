La Siracusa Boxing Team sogna in grande con la boxeur Korynne Favi e il fighter Jacopo Navanteri

Sport, Siracusa

Impegni internazionali e nazionali in Romania e in Puglia per i due allievi del maestro Marco Acresti

Dici sport da combattimento a Siracusa e ti vengono in mente le tante imprese firmate da atleti aretusei a tutti i livelli. E nel panorama nazionale e internazionale continua il buon momento della Siracusa Boxing Team. I campioni della società guidata dall’inossidabile maestro Marco Acresti, affiancato dai collaboratori Gianmaria Leonardi e Andrea Forestieri, dopo i recenti successi ottenuti nei campionati interregionali di Catania, è pronta per nuove sfide nazionali ed internazionali.

Il maestro Marco Acresti e Jacopo Navanteri (Siracusa Boxing Team)

Su tutti spiccano gli impegni della boxeur Korynne Favi nella e del fighter Jacopo Navanteri, atleti di punta della Siracusa Boxing Team. Korynne Favi è partita per la Romania dove fino al 24 prossimo sarà impegnata all’International Tournament Dracula Open 2025, dove gareggerà nella categoria 52 kg youth (17-18 anni).

Il maestro Aroldo Donini, Lucia Ayari, Korynne Favi e i maestri Marco Acresti e Antonino Maccarrone

“Korynne Favi arriva a questo torneo – spiega il maestro Marco Acresti – dopo aver conquistato la vittoria in una competizione di boxe a Ragusa e aver fatto lo sparring a Catania con la campionessa europea Lucia Ayari e questo grazie ai miei amici, i due maestri Aroldo Donini e Antonino Maccarrone, confermando il suo ottimo stato di forma che lascia ben sperare in vista dei match in Romania“.

“Il 9 marzo – continua il maestro Marco Acresti –sarà il turno di Jacopo Navanteri, che entrerà in gabbia in Puglia per il Gala Messapicum 4. Il nostro giovane fighter affronterà il suo quarto match semi-pro nella categoria 66 kg, forte del primo posto conquistato nella Mma classe A ai recenti campionati interregionali“.

Il maestro Marco Acresti (Siracusa Boxing Team)