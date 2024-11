La storia infinita dell’America’s Cup in podcast RaiPlay Sound

agenzia

10 capitoli sulla saga griffati Giulio Guazzini in presa diretta

ROMA, 14 NOV – L’antica saga dell’America’s Cup metafora della vita, dove per accettare la sfida devi saperti mettere in gioco, spingere sempre un poco più in là. Qualcosa che sanno bene i marinai, abituati ad osare, a buttare il cuore oltre l’ostacolo, affrontando la navigazione, percorrendo con coraggio strade che non sono state già scritte. La storia della Coppa America, con i suoi personaggi, i suoi protagonisti, la Coppa delle 100 Ghinee, il trofeo sportivo più antico del mondo. Dalla prima sfida della goletta statunitense America nelle acque inglesi Cowes, in Inghilterra, nel 1851, a quella per la prima volta di una barca italiana con Azzurra nel 1983. Dal Moro di Venezia di Raul Gardini nel 1992 che vince la Louis Vuitton Cup a San Diego, alle sfide di Luna Rossa, il proiettile d’argento voluto da Patrizio Bertelli che nel 2000, nelle acque di Auckland in Nuova Zelanda, si aggiudica la Louis Vuitton Cup. Una storia infinita appunto che in quasi due secoli di storia registra cambiamenti epocali portando la mitica brocca da una parte all’altra del globo come nel 2003 riesce a fare Ernesto Bertarelli patron del team svizzero Alinghi. Fino alla nascita dei monoscafi volanti di 75 piedi dotati di foil, capaci di raggiungere i 50 nodi a vela, impiegati nelle ultime due edizioni, di Auckland e di Barcellona, dell’ America’s Cup. Di tutto questo, e molto di più, si è occupato il giornalista di Raisport Giulio Guazzini, velista esperto e da oltre trent’anni voce e volto della vela in Rai che per RaiPlay Sound ha realizzato, con la direzione artistica di Andrea Bormino e il montaggio-sound design di Renato De Angelis, il Podcast : “America’s Cup Una Sfida Infinita”. Attraverso l’opera ideata e scritta da Giulio Guazzini, da sempre telecronista dell’ America’s Cup, emerge l’unicità di una specialità dello sport della vela prossima all’irraggiungibile, costellata di vicende singolari, sfide al limite del possibile, dove accanto ai personaggi e alle loro vicende, è sempre presente la componente dello sviluppo tecnologico alimentato nel tempo dall’ingegno straordinario dell’uomo. Sono 10 capitoli, 10 episodi, che ripercorrono un mondo affascinante vissuto in presa diretta.

