La tabella play off del Catania: così i rossazzurri possono acciuffare il quinto posto

Quattro partite al termine della stagione regolare: si può sognare?

A quattro gare dalla fine della stagione regolare, ancora molto può accadere. Dopo mesi in cui il trend dei risultati rossazzurri induceva a non fare calcoli, adesso in casa Catania la classifica si deve guardare. Inutile pensare a ciò che è stato, bisogna sforzarsi e chiudere al meglio per presentarsi ai play off in posizione di favore.

E si sa che l’appetito vien mangiando. Stando infatti, soprattutto alle dichiarazioni che arrivano dal gruppo squadra etneo, sta crescendo tra i giocatori di Toscano la voglia di arrivare quinti. Posizione che darebbe un vantaggio non da poco, infatti nel primo turno degli spareggi la quinta classificata sfiderebbe la decima, in partita unica in casa propria e con l’eventualità anche di pareggiare (in caso di pareggio a passare al secondo turno sarebbe proprio la migliore piazzata, ndc).

Aldilà delle ambizioni più che giustificate di Quaini e compagni, il calendario del Catania e delle altre pretendenti ai play off offre agli etnei opportunità da non sottovalutare. La squadra rossazzurra da domenica, fino al 26 aprile sfiderà in ordine: Trapani (trasferta), Avellino (casa), Cavese (trasferta) e Potenza (trasferta). Gare con coefficienti di difficoltà medio alti. Analizziamole una per una.

Trapani – Catania

La sfida è di media difficoltà. Non inganni la classifica dei trapanesi, il presidente Antonini ha creato una squadra che ha valori. E di certo proprio in queste settimane, nelle quali l’allenatore Vincenzo Torrente è stato messo seriamente in discussione, sfidare Anatriello e soci al Provinciale non è compito agevole per nessuno. L’ambiente domenica pomeriggio a Trapani sarà indemoniato. Da quelle parti vogliono evitare di sprofondare in zona play out, inoltre, nei giorni scorsi il tecnico dei granata ha affermato di essere certo di battere i rossazzurri.

Catania – Avellino

Il 6 aprile al “Massimino” arriverà la capolista, euforica per i risultati conquistati nelle ultime settimane. I campani sembrano lanciatissimi verso la promozione diretta e hanno vinto le ultime sei gare consecutive. Nella gara d’andata il Catania mise paura ai campani (2-2). Tra due settimane la squadra di Mimmo Toscano si giocherà la rivincita con la voglia di stupire. La sfida si preannuncia complicata, il coefficiente di difficoltà è massimo, ma Inglese e compagni, sostenuti dal tifo ritrovato, possono fare l’impresa.

Cavese – Catania

Avversario ostico la Cavese, ma la sfida è di media difficoltà. Se si analizzano infatti gli ultimi sei turni il ritmo che ha tenuto la squadra di Cava dè Tirreni è da big: 3 vittorie e 3 pareggi. Inoltre, andare a giocare al “Simonetta Lamberti” è sempre fastidioso. Il Catania dovrà arrivarci in fiducia e con i suoi uomini più importanti al top. La gara si vincerà in mezzo al campo, reparto in cui si dovrà battagliare, dunque serviranno tutti i senatori in condizione a partire dal carrarmato Di Tacchio.

Potenza – Catania

I lucani per lunghi tratti sono sembrati gli interpreti del miglior calcio del girone. Per qualche settimana hanno pure dato l’impressione di poter impensierire i piani altissimi, ma poi la mancanza di alternative ai titolari ha fatto rallentare il loro passo. All’ultima giornata i giochi potrebbero essere già chiusi, la sfida è di media difficoltà. Un Catania al completo può aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Il quinto posto nel mirino