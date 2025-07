L’Acireale ha scelto: Marco Coppa sarà il prossimo allenatore

serie D

L’Acireale Calcio ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Marco Coppa che è stato ufficializzato mentre le trattative per la compravendita della società sono in corso. Il tecnico catanese, reduce da esperienze recenti in Serie D con Akragas, Licata e Biancavilla, guiderà la squadra granata con l’obiettivo di consolidare il progetto sportivo.

Marco Coppa, 47 anni, vanta un curriculum di tutto rispetto nel calcio siciliano. Dopo aver condotto l’Akragas alla salvezza due stagioni fa, ha vissuto invece spedizioni più brevi con Licata e Biancavilla. Il suo percorso si è sviluppato prevalentemente in Eccellenza, alla guida di diverse formazioni importanti come Taormina, Paternò, Giarre, Atletico Catania e Sicula Leonzio, dove ha affinato un metodo di lavoro apprezzato nel panorama regionale.

L’incarico ad Acireale rappresenta per Coppa una nuova occasione per dimostrare le proprie capacità in una realtà ambiziosa, in un campionato di Serie D molto competitivo. Il tecnico, noto per il suo stile comunicativo diretto e per il rapporto stretto con la squadra, si troverà a gestire un gruppo desideroso di riscatto e di rilancio sportivo dopo stagioni altalenanti.