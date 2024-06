Lacrime Errigo al Quirinale “mamma e atleta, ce l’ho fatta”

agenzia

Portabandiera di Parigi commossa alla consegna del tricolore

ROMA, 13 GIU – “Essere qui è un’emozione immensa. Quando l’ho saputo non riuscivo a dormire e con due bambini non è facile. Diventare mamma mi ha reso la vita difficile per incastrare tutto, tra figli e allenamenti. Ma ho creduto di.potercela fare e ora eccomi qui”. Lo ha detto, senza riuscire a trattenere le lacrime, Arianno Errigo, portabandiera dell’Italia a Parigi 2024, parlando dopo aver ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il tricolore. “Mi sento unatleta più matura e una mamma più felice”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA