L’addio di Messi, ‘un Papa diverso, vicino, argentino”

agenzia

'Ci mancherai'. E posta foto di quando gli donò alberello ulivo

ROMA, 21 APR – “Un Papa diverso, vicino, argentino. Grazie per aver fatto del mondo un posto migliore. Ci mancherai. QEPD (abbreviazione in spagnolo per ‘riposa in pace’ ndr) Papa Francesco”. Così, con una storia su Instagram, Lionel Messi ricorda il Pontefice. La Pulce posta anche una foto di quando andò in Vaticano e donò un alberello di ulivo al Papa.

