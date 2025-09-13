L’Ajax aspetta l’Inter, intanto vince in campionato

agenzia

Doppietta di Godts ed i 'Lancieri' sono terzi in classifica

ROMA, 13 SET – L’Ajax che mercoledì prossimo riceve l’Inter per il primo impegno in Champions League ha battuto 3-1 il Zwolle nella quinta giornata del campionato olandese. Ad Amsterdam la squadra allenata da John Heitinga é passata in vantaggio con Klaasen al 18′ ed ha raddoppiato con Godts al 37′. Nella ripresa De Rooij ha dimezzato lo svantaggio al 24′, ma nel finale ancora Godts ha chiuso la partita. L’Ajax é attualmente terzo in classifica, con 11 punti.

