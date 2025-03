L’Akragas si ritira, ecco la nuova classifica di serie D: a chi conviene e a chi no

Sport

Il Siracusa penalizzato, in coda Sant'Agata inguaiato

Con il ritiro dell’Akragas il girone I della serie D rischia di essere completamente rivoluzionato sia in testa che in coda. Il Siracusa scende a 60 punti, perdendo i 3 punti dell’andata, con la Reggina che va a 56 (perdendo 4 punti) ma gli amaranto non dovranno fermarsi e quindi potenzialmente sono a meno uno dagli azzurri aretusei. Quando il Siracusa dovrà fermarsi, la Reggina sarà ospite sul campo della Nissa (che ha una classifica tranquilla). In coda passo avanti del Licata che esce dalla penultima posizione e quindi andrebbe in zona play out a scapito del Sant’Agata che perde sei punti e del Locri. Se il campionato finisse oggi, messinesi che se la giocherebbero con il Locri per non retrocedere direttamente e play out con una tra Sant’Agata o Locri (quella che non retrocede subito) e poi Licata, Enna e Sancataldese.

Questa la classifica aggiornata (le squadre con l’asterisco dovranno fermarsi nel turno in cui avrebbero dovuto giocare contro l’Akragas)

Siracusa 60*

reggina 56

Scafatese 50

Sambiase 49*

Vibonese 45*

Nissa 39*

Paternò 34*

Nuova Igea 33

Ragusa 28

Pompei 28

Favara 27

Acireale 26

Sancataldese 24

Enna 24*

Licata 22*

Sant’agata 19