L’amarezza di Donnarumma scaricato da Luis Enrique e dal Psg: «Qualcuno ha deciso così»

Il portiere azzurro si sfoga sui social. Il tecnico spagnolo: «Decisione mia»

Eroico in Champions League la scorsa primavera e escluso dalla rosa del Paris Saint Germain ad agosto. Una scelta rivendicata a pieno da Luis Enrique («é mia al 100 per 100» ha precisato il tecnico alla vigilia della Supercoppa Europea), che ha lasciato il portiere della nazionale italiana «deluso ed amareggiato». E’ stato lui stesso a metterlo nero su bianco in un messaggio dedicato ai tifosi francesi ed ai compagni di squadra, affidato a Instagram. Post che suona come un saluto senza possibilità di ripensamenti.

«Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. E’ una decisone che mi lascia deluso e amareggiato» ha scritto Donnarumma rivolgendosi agli «speciali tifosi del Paris SG». «Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso dentro e fuori dal campo per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Psg. Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parco dei Principi e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno ed il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute – prosegue il portiere nel suo messaggio -, delle notti magiche e di voi che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni, la mia seconda famiglia, grazie per ogni battaglia, ogni sorriso ed ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli -conclude – Giocare per questo club e vivere questa città é stato per me un onore immenso. Grazie Parigi».