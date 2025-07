Lamine Yamal fa 18 anni ‘quale regalo? Champions e Mondiale’

agenzia

'Mia mentalità è vincere sempre'. Il Barça gli darà maglia n.10

ROMA, 13 LUG – Lamine Yamal ha festeggiato i 18 anni che compie oggi presentandosi alle 8.15 di questa mattina al raduno del Barcellona, evitando così possibili provvedimenti da parte del tecnico Hansi Flick che aveva dato appuntamento ai suoi entro le 9. Del resto Yamal aveva celebrato con un giorno d’anticipo, quindi ieri, l’ingresso nella maggiore età con una festa assieme a tutti i suoi familiari. Oggi, fra una visita medica e un test, il neo-maggiorenne si è concesso ai canali social del club blaugrana ai quali ha rivelato il regalo che vuole farsi per i suoi 18 anni. “Per i miei 18 anni chiedo tutto ciò che ho avuto per i 16 e i 17 – le parole di Lamine Yamal – più il titolo che mi manca, la Champions, e ovviamente anche il Mondiale. La mia mentalità mi dice che devo sempre puntare a vincere. In testa non ho il fatto che giocherò per tanti anni, io voglio vincere adesso e darò tutto per riuscirci. Ai tifosi ‘culé’ (del Barça ndr) dico che noi ci saremo, e che lotteremo, e che poi punterò anche al Mondiale”. Mercoledì prossimo ci sarà la cerimonia dell’annuncio ufficiale della firma di Lamine Yamal del nuovo contratto che, da maggiorenne, lo legherà al Barcellona fino al 2031, con clausola rescissoria da un miliardo di euro. Il giocatore ha voluto la presenza, oltre che dei genitori, della nonna materna Fatima, alla quale è particolarmente legato, e del fratello minore, da parte di madre, Keyne. Nell’occasione il Barcellona ufficializzerà anche che a Yamal verrà data la maglia numero 10, lasciata libera da Ansu Fati che è passato al Monaco.

