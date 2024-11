Lampard è il nuovo tecnico del Coventry

agenzia

La squadra di Championship è vicina alla zona retrocessione

ROMA, 28 NOV – L’ex centrocampista del Chelsea e dell’Inghilterra Frank Lampard è il nuovo allenatore del Coventry City, squadra che occupa la 17/a posizione del campionato di Championship, la seconda divisione inglese. Il 46enne inglese prende il posto di Mark Robins, esonerato dopo sette anni sulla panchina dei Sky Blues, e per lui sarà il quinto incarico come manager, dopo quelli al Derby County, all’Everton e al Chelsea, in due occasioni, l’ultima conclusasi nel maggio 2023. Il nuovo tecnico sarà presentato alla stampa nel pomeriggio e il suo primo impegno sarà sabato prossimo, in casa contro il Cardiff, altra squadra pericolante.

