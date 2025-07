Lang si presenta e lancia la sfida, al Napoli per vincere ancora

agenzia

"Con me dribbling, gol e assist: ora devo migliorare in difesa"

NAPOLI, 20 LUG – “La prima parola che ho imparato in italiano è stanco. L’ho detta dopo il mio primo allenamento al Napoli. Qui si fa tanto lavoro, tanta corsa, ma penso che sia giusto per uscire dalla comfort zone in cui ero in Olanda”. Si è presentato così Noa Lang, il nuovo esterno sinistro del Napoli giunto dal Psv Eindhoven. Per lui conferenza stampa di benvenuto e maglia con il numero 70. Lang ha parlato del suo approdo al club azzurro “che era iniziato già lo scorso inverno – ha rivelato – ma il Psv disse di no”. “Ora il club – spiega – è tornato per prendermi e vivo una bella avventura, ho spinto molto in questa direzione. Qui sono pronto a fare dribbling, ultimi passaggi, gol, sono un giocatore per cui i tifosi vengono allo stadio per vederlo giocare”. Il 26nne olandese ha parlato anche della diversità di gioco tra Olanda e Italia in relazione al ruolo degli esterni, che qui devono anche coprire: “In Olanda – ha confermato – di solito tieni palla contro la maggior parte degli avversari, ma ci tengo molto a sviluppare la fase difensiva, è il momento che diventi completo ed è uno dei motivi per cui sono venuto, per migliorare dal punto di vista difensivo e tattico e penso che Conte sia perfetto. Sono bravo a fare dribbling, fare assist e segnare, so di dover migliorare dal punto di vista difensivo ma Conte me ne parla già dalla prima telefonata. Quando non avevo ancora deciso di dire sì al Napoli il tecnico mi ha parlato della tattica e quindi sono venuto qui sapendo che devo crescere dal punto di vista tattico. Per l’attacco invece anche in Champions mi trovo sempre un doppio marcatore, ma mi piace superarli con un dribbling o un passaggio, so che in Italia ci sono grandi difese ma io sono bravo in attacco e dunque sono fiducioso. Un titolo per me? Scriverei ‘sono qui per vincere, perché ho vinto i campionati con Bruges, Ajax e Psv, e ora sono qui per cercare nuove vittorie”.

