Laporta ‘Flick al Barca, è l’uomo giusto per tornare a vincere’

agenzia

Il n.1 del club blaugrana: 'Ci serviva un tecnico così'

ROMA, 05 GIU – “Chiediamo a Flick di vincere, è l’allenatore di cui la squadra ha bisogno per tornare a vincere”. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è convinto della scelta fatta per la panchina della squadra catalana: il n.1 del club ha infatti elogiato tutte le qualità del nuovo allenatore, Hansi Flich, che ha preso il posto di Xavi. Laporta, parlando alla stampa spagnola, racconta di aver già provato a ingaggiare l’allenatore tedesco prima di Xavi, ma non ci era riuscito perché era già impegnato. “Credevamo che la cosa migliore per questa squadra fosse un nuovo allenatore, che credesse in questo gruppo, convinto che con questi giocatori si possa battere chiunque. Sapendo che avevamo un’alternativa come Hansi Flick, che sa molto più di noi, abbiamo portato a termine l’operazione. Lui ci ha dato molta fiducia partendo dalla rosa attuale. Abbiamo visto un allenatore con esperienza, con senso di responsabilità, e anche sul tipo di gioco da mettere in campo: pressione, possesso palla. È un uomo serio, responsabile, maturo. Non è un uomo che esterna molto, ma sembrava molto emozionato. Ci ha trasmesso fiducia rassicurandoci che andrà molto bene”. Laporta ha sottolineato che Flick “preparerà molto bene fisicamente i giocatori, sia quelli che giocano che quelli che non giocano.. Abbiamo chiesto a Flick di vincere e lui ci ha detto che può ottenere molto dalla squadra attuale”.

