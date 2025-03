L’Argentina senza Messi e Dybala contro l’Uruguay e il Brasile

agenzia

Qualificazioni Mondiali 2026, Lautaro guida l'Albiceleste

ROMA, 17 MAR – Assenze importanti nelle file dell’Argentina per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 che la attendono nei prossimi giorni, contro Uruguay e Brasile. Oltre a Paulo Dybala, fermato da un problema ad un tendine, ai campioni del mondo mancheranno anche Lionel Messi, infortunatosi ieri durante un incontro di Mls con l’Inter Miami, e il difensore del River Plate Paulo Montiel. Tra i convocati è numerosa la pattuglia degli italiani, guidata dall’attaccante dell’Inter Lautaro e che comprende Leandro Paredes della Roma, Maximo Perrone e Nico Paz del Como, Benjamin Dominguez e Santiago Castro del Bologna e lo juventino Nicolas Gonzalez. L’Argentina guida il girone di qualificazione sudamericano a 10 squadre con cinque punti di vantaggio sull’Uruguay, che venerdì prossimo visiterà a Montevideo prima di ospitare il Brasile, privo di Neymar, a Buenos Aires il 25 marzo. Le prime sei squadre si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. La settima squadra classificata è attualmente la Bolivia con 13 punti.

