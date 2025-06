L’ASD Pallavolo Zafferana torna in B2 dopo il trionfo in campionato con 22 vittorie consecutive

volley femminile

La squadra del presidente Lizzio ha dominato anche in Coppa

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pallavolo Zafferana” ritorna in un campionato nazionale, conquistando la promozione in serie B2 al termine di una stagione a dir poco entusiasmante.

Le ragazze del Presidente Danilo Lizzio disputano un campionato senza alcuna sconfitta (22 vittorie su altrettante gare playoff compresi), subendo un solo set al passivo. Anche la partecipazione alla Coppa Sicilia a Santa Teresa di Riva (ME) è un autentico trionfo: doppia vittoria per tre set a zero sia al Palermo in semifinale che nella finalissima contro l’Erice e trofeo conquistato per la prima volta nella storia della Società.

Il diritto di partecipare alla Supercoppa del Sud a Campobasso, in rappresentanza della Sicilia, è un’altra prima volta per il club: il secondo posto finale qualifica la formazione etnea quale seconda miglior formazione di serie C femminile del Sud Italia. Il Presidente Lizzio commenta così l’exploit della propria squadra: «Sono molto felice di aver riportato la mia Società nella pallavolo che conta. Adesso il palcoscenico si fa importante e occorre un’attenta programmazione per far bene anche in campo nazionale. A tal proposito abbiamo chiesto al Comune lo stato attuale del Palatenda per valutare la possibilità di svolgere le gare casalinghe a Zafferana». Il tecnico Castorina ribatte: “È stata la vittoria del gruppo che ha voluto questo risultato sin dal primo giorno».