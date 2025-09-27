L’Atalanta spaventa la Juventus: allo Stadium finisce 1 a 1, Cabal risponde a Sulemana

Serie A

Bianconeri sotto tono che dopo un inizio positivo lasciano campo ai bergamaschi, puniti da un errore difensivo

Un pareggio combattuto e ricco di intensità ha animato la partita tra Juventus e Atalanta disputata allo Juventus Stadium. Il match si è concluso sul risultato di 1-1, con entrambe le squadre che hanno espresso buona qualità e determinazione in campo.

Il primo tempo è stato caratterizzato da equilibrio e occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccare il risultato è stato Sulemana, che ha trovato la rete allo scadere della prima frazione portando l’Atalanta in vantaggio con un gol pesante, proprio prima dell’intervallo.