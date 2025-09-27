Serie A
L’Atalanta spaventa la Juventus: allo Stadium finisce 1 a 1, Cabal risponde a Sulemana
Bianconeri sotto tono che dopo un inizio positivo lasciano campo ai bergamaschi, puniti da un errore difensivo
Un pareggio combattuto e ricco di intensità ha animato la partita tra Juventus e Atalanta disputata allo Juventus Stadium. Il match si è concluso sul risultato di 1-1, con entrambe le squadre che hanno espresso buona qualità e determinazione in campo.
Il primo tempo è stato caratterizzato da equilibrio e occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccare il risultato è stato Sulemana, che ha trovato la rete allo scadere della prima frazione portando l’Atalanta in vantaggio con un gol pesante, proprio prima dell’intervallo.
Nella ripresa la Juventus ha cercato con insistenza di rimontare, riuscendo a pareggiare a metà secondo tempo grazie a Cabal, che ha siglato una rete decisiva per evitare la sconfitta casalinga. Il gol del difensore ha dato nuova linfa alla squadra bianconera, che ha provato fino alla fine a conquistare i tre punti, senza però trovare la rete della vittoria.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA