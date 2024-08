L’Atalanta strapazza 4-0 il Lecce con Retegui e Brescianini

agenzia

Doppiette dei neo-accquisti al debutto. Pugliesi mai in partita

ROMA, 19 AGO – L’Atalanta strapazza il Lecce, imponendosi per 4-0 allo stadio “Via del mare” della città pugliese. A risolvere la partita ci pensano due neoacquisti: Mateo Retegui e Marco Brescianini. Ad aprire le marcature è il centrocampista, ex Frosinone, che realizza l’1-0 al 35′. In chiusura della prima frazione l’attaccante della nazionale segna il 2-0. L’ex Genoa si ripete al 12′ della ripresa, mentre Brescianini va ancora in rete al 21′ approfittando dell’ennesimo errore in copertura del Lecce. I salentini si sono resi pericolosi in pochissime occasioni, puntando esclusivamente sulle ripartenze.

