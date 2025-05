L’Atalanta va in Champions. Termina l’imbattibilità della Roma

agenzia

A Bergamo finisce 2-1. Ira Ranieri per un rigore negato dal Var

ROMA, 12 MAG – L’Atalanta vince 2-1 e va in Champions League; la Roma perde l’imbattibilità che andava avanti da 19 partite e soprattutto una partita chiave per la conquista del quarto posto in classifica, quello che vale la qualificazione per la principale coppa europea. La sfida tra nerazzurri e giallorossi viene risolta dalla riserva delle riserve del centrocampo di casa: l’ex Cagliari Ibrahim Sulemana, solo otto presenze con quella di stasera. Al vantaggio iniziale di Lookman, replica l’ex Cristante poco dopo la mezzora. E dopo un primo tempo con occasioni sciupate sui due fronti il ghanese Sulemana trova il matchball che blinda il terzo posto a quota 71, la quinta qualificazione Champions in sette anni. I capitolini restano dietro Lazio e Juventus: duro, a fine gara, lo sfogo di Claudio Ranieri per il rigore prima fischiato e poi “tolto” dal Var per un intervento di Pasalici su Kone.

