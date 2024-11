L’Atalanta vince a Parma ed è prima con l’Inter

agenzia

Settimo successo consecutivo della Dea, così è lecito sognare

PARMA, 23 NOV – Miglior attacco, settima vittoria consecutiva in campionato ma soprattutto primo posto, almeno per una notte, in compagnia dell’Inter. Grazie ai gol di Retegui, Ederson e Lookman, l’Atalanta vince 3-1 a Parma e festeggia il miglior avvio di sempre in serie A: non aveva mai fatto 28 punti nelle prime tredici giornate. Il biglietto da visita di Gasperini e i suoi ragazzi è da seria candidata allo scudetto, la prestazione del primo tempo al Tardini pure. Nella ripresa un pò di sofferenza, merito di un Parma orgoglioso. Per i padroni di casa a segno Cancellieri, il migliore dei suoi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA