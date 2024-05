L’Atalanta vince in rimonta a Salerno e aggancia la Roma

agenzia

Tre punti preziosi nella corsa ad un posto in Champions

ROMA, 06 MAG – L’Atalanta vince in rimonta a Salerno e conquista tre punti d’oro nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. Grazie a questo successo i nerazzurri, che hanno anche una partita da recuperare, agganciano la Roma a 60 punti e la scavalcano in classifica prendendosi il quinto posto. La Salernitana era passata in vantaggio per prima grazie alla rete di Tchaouna al 18′. Nella ripresa prima Scamacca, quindi Koopmeiners hanno ribaltato il risultato, infliggendo ai campani la 24ma sconfitta del campionato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA