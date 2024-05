L’Athena Agrigento si prepara alla nuova stagione: confermati i campionati regionali élite U17 e U15

calcio giovanile

L’inizio della prossima stagione calcistica è ancora lontano ma l’Athena Agrigento è già a lavoro per preparare al meglio la nuova stagione, che vedrà la società agrigentina impegnata per il secondo anno consecutivo nei campionati regionali élite sia nella categoria Under 17 che in quella Under 15. Un traguardo di notevole valore se si pensa che l’Athena è tra le poche società a livello regionale a disputare i campionati élite in entrambe le categorie e l’unica a rappresentare Agrigento nei massimi campionati regionali giovanili.

Dopo l’ottima stagione appena trascorsa la società ha già riconfermato in blocco lo staff tecnico e dirigenziale, dimostrando la voglia di voler ripartire da una base solida e con una buona progettualità nel tempo.