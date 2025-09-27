L’Atletico schianta il Real: Simeone si prende il derby di Madrid con un roboante 5-2

liga spagnola

Grande protagonista Julian Alvarez autore di una pregevole doppietta

Una partita spettacolare e ricca di emozioni ha contraddistinto il derby di Madrid, vinto con un netto 5-2 dall’Atletico al Wanda Metropolitano contro il Real Madrid. I colchoneros hanno subito preso il comando con il gol di Le Normand al 14’, rispondendo con grinta a un Real che aveva pareggiato con le reti di Mbappé e Guler al 25’ e al 36’. Nel finale del primo tempo, Sorloth ha ristabilito il pari, portando le squadre sull 2-2 all’intervallo.

La ripresa si è aperta con una doppietta di Alvarez, che ha segnato al 50’ su rigore e al 64’, dando una svolta decisiva alla partita. A chiudere il match è stato Griezmann al 94’, firmando il definitivo 5-2 per l’Atletico.