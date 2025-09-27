liga spagnola
L’Atletico schianta il Real: Simeone si prende il derby di Madrid con un roboante 5-2
Grande protagonista Julian Alvarez autore di una pregevole doppietta
Una partita spettacolare e ricca di emozioni ha contraddistinto il derby di Madrid, vinto con un netto 5-2 dall’Atletico al Wanda Metropolitano contro il Real Madrid. I colchoneros hanno subito preso il comando con il gol di Le Normand al 14’, rispondendo con grinta a un Real che aveva pareggiato con le reti di Mbappé e Guler al 25’ e al 36’. Nel finale del primo tempo, Sorloth ha ristabilito il pari, portando le squadre sull 2-2 all’intervallo.
La ripresa si è aperta con una doppietta di Alvarez, che ha segnato al 50’ su rigore e al 64’, dando una svolta decisiva alla partita. A chiudere il match è stato Griezmann al 94’, firmando il definitivo 5-2 per l’Atletico.
In classifica, il Real Madrid resta in vetta con 18 punti, due in più rispetto al Barcellona, che domani potrà provare il sorpasso in casa contro la Real Sociedad. L’Atletico, invece, occupa il quarto posto a quota 12 punti, in condivisione con l’Espanyol e a un punto di distanza dal Villarreal, terzo in classifica. Una vittoria dal grande impatto per i colchoneros, che mostrano ambizioni importanti in campionato.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA