L’attaccante Merola al Catania? Arrivano solo smentite, ma a Pescara dicono tutto il contrario…

SERIE C

Mentre prosegue il ritiro ad Assisi, va avanti la rivoluzione annunciata dal ds Faggiano

Il quarto giorno di allenamento è già cominciato di buon mattino sotto il sole e la calura di Assisi. Le temperature sono elevate specie nella prima parte della giornata, ma il Catania non si risparmia. Come in ogni avvio di ritiro c’è tanto entusiasmo e la voglia di farsi notare in modo che la società, magari, riconsideri alcune posizioni in bilico.

In realtà, sul mercato, il ds Faggiano è stato categorico: sarà una rivoluzione quasi totale. Non lo ha dichiarato, ma dai movimenti e dalla indiscrezione raccolte dal nostro giornale i confermati saranno tre o quattro. Tra questi Castellini, Bathers e Quaini.

Le trattative continuano senza tanti clamori. Per ora da Pescara arrivano voci di una offerta del club per l’attaccante Merola, che ha costi alti, ma che la società vorrebbe prendere. Per le contropartite sarebbero stati proposti due tra Chiricò, Silvestri e Curado. Quest’ultimo sembra interessare, ma sulla possibile trattativa dal quartier generale etneo – di stanza in Umbria – arrivano secche smentite.

L’attaccante Bocic, intanto, si è sganciato raggiungendo il Taranto e il suo allenatore Eziolino Capuano per chiudere un accordo. Potrebbero seguirlo Rapisarda e Welbeck.