L’attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota perde la vita in un tragico incidente stradale in Spagna

LUTTO NEL CALCIO

Deceduto anche il fratello: l'auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco

Tragico incidente mortale in Spagna dove ha perso la vita Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool di 28 anni. L’incidente stradale in cui ha perso la vita l’attaccante dei Reds è avvenuto nella provincia di Zamora. L’incidente è avvenuto al chilometro 65 della A-52 , nei pressi della regione di Zamora, nella provincia di Sanabria.

Il giocatore del Liverpool è morto quando il veicolo su cui viaggiava insieme al fratello André, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, provocando un incendio. Secondo i testimoni che hanno chiamato il 112, l’auto è stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alla vegetazione circostante.

Diogo Jota appena 10 giorni fa si era sposato con la fidanzata, Rute Cardoso. Il matrimonio si è svolto il 22 giugno. Le foto mostravano la coppia con i loro tre figli: Denis (2021), Duarte (2023) e una figlia nata nel 2024, il cui nome non è stato rivelato.

Un dramma nel dramma quindi la morte dell’attaccante Lo stesso Jota aveva condiviso sui social un video del matrimonio, commentando «A day we will never forget» (Una giornata che non dimenticheremo mai), che mostrava la coppia radiante.

Vuoto incolmabile

La scomparsa di Diogo Jota lascia un vuoto incolmabile nel panorama calcistico. Nato a Massarelos, in Portogallo, nel 1996, Jota era un attaccante versatile, capace di ricoprire il ruolo di ala sinistra e di prima o seconda punta, distinguendosi per velocità, resistenza e una notevole tecnica individuale. Giocava col Liverpool dal 2020: aveva iniziato la sua avventura nel calcio inglese con la maglia del Wolverhampton nel 2017, diventando subito uno dei giocatori chiave per la promozione dalla Championship alla Premier dei Wolves. Autore di 63 gol in Premier in 190 partite. Coi reds ha vinto 5 trofei – due Coppe di Lega, una FA Cup e un Community Shield – oltre all’ultima Premier del 2025.

L’inizio della sua carriera lo aveva visto emergere nel Paços de Ferreira, dove a soli 18 anni era diventato il più giovane marcatore nella storia del club in massima serie. Dopo un breve passaggio all’Atlético Madrid, ha brillato nel Porto e poi con i Wolverhampton Wanderers, contribuendo al loro ritorno in Premier League. Nel 2019, la sua tripletta contro il Leicester lo rese il primo portoghese a segnare tre gol in una partita di Premier League dai tempi di Cristiano Ronaldo.

Nel settembre 2020, il trasferimento al Liverpool per 45 milioni di euro ha segnato un’altra tappa fondamentale. Nonostante fosse inizialmente considerato una riserva, Jota si è subito imposto, realizzando anche il gol numero 10.000 nella storia dei Reds in Champions League e una tripletta contro l’Atalanta.