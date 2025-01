Laura Mueller prima donna ingegnere di pista

agenzia

Tedesca, assisterà alla Haas il francese Ocon

LONDRA, 21 GEN – Laura Mueller è diventata la prima donna ingegnere di pista in F1 e affiancherà il pilota francese Esteban Ocon alla Haas nella stagione 2025. Lo ha annunciato il team americano nell’ambito di un rimpasto interno. Tedesca, in precedenza ingegnere delle prestazioni del team, passa in prima linea, con il compito di creare un filo diretto tra la squadra e il pilota attraverso comunicazioni radio durante i Gran Premi, per aiutare Ocon ad ottimizzare le prestazioni della sua monoposto ed elaborare la giusta strategia. “È una persona molto determinata, che lavora sodo”, l’ha elogiata il team principal Ayao Komatsu, “la sua etica del lavoro è davvero, davvero buona”. Interpellato sulla scarsa presenza femminile negli sport motoristici, nella gestione dei team e in particolare nelle posizioni strategiche, Komatsu ha risposto che “il numero di ingegneri donne in ufficio é significativamente più alto rispetto al passato”. “Ma non ho scelto Laura perché è una donna – ha aggiunto – Non ci interessa la nazionalità, il genere: non importa davvero, perché ciò che conta è il lavoro”. Un’altra donna, Carine Cridelich, entrerà a far parte di Haas da marzo come responsabile della strategia. In precedenza ha lavorato per la Racing Bulls, la squadra gemella della Red Bull. La Haas inizierà il 2025 con due nuovi piloti: Ocon, proveniente dall’Alpine, e il britannico Oliver Bearman, al suo debutto in F1 a 19 anni. I test pre-stagionali si svolgeranno in Bahrein dal 26 al 28 febbraio, prima del primo Gran Premio dell’anno in Australia il 16 marzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA