Laureus Awards incoronano Duplantis e Biles ‘atleti dell’anno’

agenzia

Premiati il Real Madrid e Yamal, riconoscimento speciale a Nadal

ROMA, 21 APR – La 25/a edizione dei Laureus Awards, la cui cerimonia si è svolta a Madrid, ha premiato due campioni olimpici, Mondo Duplantis e Simone Biles, come atleti dell’anno. I trofei hanno incoronato la ginnasta e l’astista che si sono distinti ai Giochi di Parigi: lo svedese ai Giochi ha vinto l’oro nel salto con l’asta battendo il suo stesso record mondiale, mentre la statunitense ha aggiunto tre medaglie d’oro e una d’argento al suo già impressionante bottino olimpico. Novak Djokovic, che aveva vinto il titolo lo scorso anno , ha consegnato il trofeo a Duplantis, mentre Biles è succeduta alla calciatrice spagnola Aitana Bonmati, conquistando il riconoscimento per la quarta volta, dopo quelle delle edizioni 2017, 2019 e 2020. Tra le altre categorie di premi, il Real Madrid che la scorsa stagione ha vinto sia la Champions League sia la Liga, è stato premiato come migliore squadra dell’anno. Il talento del Barcellona Lamine Yamal è stato incoronato rivelazione dell’anno grazie al suo ruolo nel trionfo della Spagna agli Europei della scorsa estate. Nel corso della serata è stato premiato anche Rafael Nadal, che ha ricevuto il ‘Laureus Sporting Icon’. L’ex tennista spagnolo, ritiratosi la scorsa stagione, è diventato l’unico ad aver vinto tutte le categorie del premio: Sportivo dell’anno, Ritorno dell’anno, Rivelazione dell’anno e Laureus Sport for Good.

