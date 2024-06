L’australiana Titmus batte il record mondiale dei 200sl

agenzia

Lo strappa alla O'Callaghan alle selezioni nazionali per Parigi

ROMA, 12 GIU – La campionessa olimpica Ariarne Titmus ha stabilito il nuovo record mondiale nei 200 metri stile libero, nuotando la distanza in 1’52”23 a Brisbane (Australia), nel corso delle selezioni australiane per i Giochi di Parigi 2024. Titmus è arrivata davanti a Mollie O’Callaghan, strappandole anche il primato mondiale (1’52”85) che aveva ottenuto nel 2023 migliorando dopo 14 anni quello di Federica Pellegrini. “Quando guardo i risultati, non ci credo, ma sono davvero felice di poter finalmente nuotare in un modo che riflette il mio allenamento”, ha commentato la 23enne, che tre anni fa a Tokyo vinse l’oro nei 200sl battendo la campionessa americana Katie Ledecky. Titmus e O’Callaghan detengono al momento otto delle dieci migliori prestazioni della storia sulla distanza e sono le favorite d’obbligo alle Olimpiadi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA