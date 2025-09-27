Lautaro e Pio Esposito, l’Inter vince anche a Cagliari

agenzia

I nerazzurri si impongono 2-0 e risalgono in classifica

ROMA, 27 SET – Seconda vittoria consecutiva. L’Inter supera in campo e in classifica il Cagliari e rivede l’Europa a quota nove. Zero a due: a segno Lautaro Martinez e Pio Esposito. Facilissimo scommettere sulla marcatura dell’argentino, al dodicesimo gol contro i rossoblu in dodici partite. Meno su quello di Pio Esposito: primo gol in serie A. Quando si dice il destino: la rete arriva proprio sotto gli occhi del fratello maggiore Sebastiano, trequartista del Cagliari. Potrebbe essere il primo di tanti.

