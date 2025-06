Lautaro Martinez, Inzaghi? Sono decisioni personali

agenzia

Purtroppo non abbiamo vinto nulla, ma la stagione è positiva

MILANO, 04 GIU – “Inzaghi? Sono decisioni personali. Ho avuto la possibilità di parlare con lui ieri. È una decisione che ha preso lui insieme ai dirigenti”. Lo ha detto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, intervistato dalla stampa argentina all’arrivo in aeroporto a Buenos Aires per il ritiro con la nazionale albiceleste, commentando la decisione del tecnico Simone Inzaghi e del club nerazzurro di separarsi. L’attaccante interista, inoltre, ha salutato l’allenatore con un post su Instagram con scritto “Grazie mister” sotto una foto di un suo abbraccio con Inzaghi. “La stagione è stata positiva perché abbiamo lottato in tutte le competizioni. Purtroppo non siamo riusciti a conquistare nessun titolo, ma il bilancio è positivo”, ha aggiunto Latuaro alla stampa argentina commentando l’annata dell’Inter.

