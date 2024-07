Lazio: 23-0 all’Auronzo, bene primo test in ritiro

agenzia

Marusic 'Baroni allenatore forte, ha tanta voglia'

ROMA, 14 LUG – La prima amichevole della Lazio, guidata da Marco Baroni, finisce 23-0 contro l’Auronzo. Test che arriva dopo tre gironi di lavoro in ritiro e davanti a circa 700 spettatori. Segnano tutti i nuovi, con Noslin e Tchaouna sugli scudi autori di una tripletta nel secondo tempo. Bene anche Dele-Bashiru, autore di una doppietta. Arrivano buone risposte da Pedro, provato da trequartista nel 4-2-3-1. Prima sgambata sul campo adiacente anche per Nuno Tavares, arrivato all’ora di pranzo ad Auronzo e già al lavoro per mettersi a disposizione di Baroni il prima possibile. Al termine della della partita è intervenuto ai canali ufficiali biancocelesti Adam Marusic.”Con mister Baroni vedo tanta voglia di lavorare e di dimostrare che è un allenatore forte, siamo qui da pochi giorni ma si vede già la sua idea di gioco – ha spiegato l’esterno -. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo adesso”. A chi gli chiede se l’addio dei senatori può essere uno stimolo a dare di più ha detto: “Sono andati via giocatori come Felipe, Luis e il nostro capitano che sono stati qui per tanti anni. Dobbiamo spiegare noi giocatori più esperti l’ambiente ai nuovi. Dobbiamo crescere e migliorare nei dettagli, cercare di non fare gli errori dello scorso anno”.

