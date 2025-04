Lazio: Baroni ‘meritavamo la vittoria, ora testa al Bodo’

agenzia

Tecnico laziale: "Vogliamo essere protagonisti fino alla fine"

ROMA, 13 APR – “La Roma non ha creato molto, peccato perché oggi ci siamo spesi, abbiamo creato tanto ma queste sono gare in cui vuole anche un pizzico di fortuna. Meritavamo questa vittoria ma prendiamoci il pari perché la squadra ha dato tutto trovando l’energia grazie anche all’aiuto del pubblico”. Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico biancoceleste, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio nel derby con la Roma. Poi, sull’obiettivo Champions, il tecnico laziale sottolinea come “questa squadra sta crescendo, vogliamo essere protagonisti fino in fondo ed esserlo attraverso quello che la squadra costruisce. Sono certo che lo faremo”. Inevitabile un pensiero sull’impegno di giovedì in Europa League contro il Bodo/Glimt: “Dobbiamo crederci tutti come abbiamo fatto oggi – dice Baroni -. Ci serve l’energia dei nostri tifosi, noi ci crediamo nel passaggio del turno. Abbiamo trovato anche forse la peggiore partita, su un campo sintetico contro una squadra alla seconda di campionato tenendo dei livelli di intensità incredibile”. “Sappiamo benissimo che qui da noi sarà un’altra partita, ne sono certo, io ci credo e quindi dobbiamo giocarcela. Non dovremo sbagliare niente ma possiamo farcela”, conclude.

