Lazio: Baroni ‘oggi buttati dei punti, squadra resti centrata’

'Ora testa alta perché ci sono delle partite importanti'

ROMA, 31 MAR – “Noi dobbiamo riprendere il nostro ritmo. Sappiamo che ci mancano dei punti e alcuni li abbiamo buttati via come oggi ma la squadra deve rimanere centrata. Dobbiamo rimanere con la testa alta perché ora ci sono delle gara importanti”. Lo ha detto Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo il pari contro il Torino. “Oggi la Lazio ha fatto bene, anche per vincere ma deve togliere qualche disattenzione”, ha aggiunto ai microfoni di Dazn. E poi ancora: “Non voglio trovare alibi alla squadra, però abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare. Poi prendere gol così è una disattenzione che non dobbiamo commettere”. Baroni ha poi concluso: “Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte e le continueremo a fare”.

