Lazio: Baroni ‘presi due gol brutti, dispiace per tifosi’

Il tecnico 'squadra mancata nel ritmo, poi bene nella ripresa'

ROMA, 05 GEN – “Abbiamo preso due brutti gol, la squadra è mancata nel ritmo, questa squadra funziona se lo ha e se ha tra le linee un giocatore offensivo. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita da Lazio e da lì dobbiamo ripartire, è incredibile non aver fatto gol. In questo momento siamo dispiaciuti per i nostri tifosi perché volevamo un altro risultato. Oggi c’era pressione, qualche giocatore l’ha avvertita più di altri. In queste gare si cresce, anche se è doloroso”. Sono queste le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico, poi, analizzando il match pone l’accento sulle assenze sottolineando come la Lazio sia arrivata “a questa partita con qualche giocatore assente, che dobbiamo recuperare velocemente. Oggi ho forzato Noslin, che non era a posto. Siamo i primi ad essere mortificati per il risultato, ma non dobbiamo perdere la nostra identità. Io continuo con i ragazzi a tenere la barra dritta”, conclude.

