Lazio: Baroni, soddisfatti di questo inizio di percorso

Il tecnico, 'non abbiamo fatto niente: ancora tanto da lavorare'

MONZA, 10 NOV – “La squadra si allena con una partecipazione ed un’emotività che portano sul campo. Siamo soddisfatti e contenti di questo inizio di percorso, ma non abbiamo fatto niente: c’è ancora tanto da lavorare”: così Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo la vittoria in casa del Monza. Un successo che porta i biancocelesti sempre più in alto, a lottare per un posto in Champions League, ma non solo: “Ho dato un’occhiata alla classifica, ma ho girato subito – dice ancora -. L’ambizione devi averla dentro, ma tutto ciò che ti porta ad altri pensieri ti allontana dalla crescita e dal percorso che vuoi fare”.

