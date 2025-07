Lazio batte Primavera 3-0, sugli spalti anche Lotito

agenzia

Prima amichevole per Sarri, gol di Pedro, Cancellieri e Basic

ROMA, 20 LUG – La Lazio di Maurizio Sarri inizia la sua stagione con una vittoria. Nel test in famiglia contro la Primavera di Punzi, al quale non hanno preso parte Mandas, Pellegrini e Isaksen, non rischiati a causa di leggeri malanni fisici, oltre a Patric e Zaccagni che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, i biancocelesti hanno avuto la meglio sui giovani del club laziale per 3-0. A decidere la sfida Pedro, in chiusura della prima frazione, con il gol che ha sbloccato il match, mentre nella ripresa ci hanno pensato prima Cancellieri a calare il raddoppio e poi Basic per il tris che ha fissato il risultato. Presente al ‘Fersini’, ad assistere alla sfida che si è tenuta nel centro sportivo biancoceleste, anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che nella postazione dirigenziale non è voluto mancato al match in famiglia tra la prima squadra e la Primavera.

