Lazio: Cancellieri ceduto in prestito al Parma

agenzia

Il calciatore va ai gialloblù, ma con diritto di riscatto

ROMA, 14 AGO – Matteo Cancellieri lascia la Lazio per trasferirsi al Parma. Lo ha reso noto la società biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il classe 2002, che in Serie A ha indossato le maglie di Verona, Lazio ed Empoli, collezionando 68 presenze totali nella massima serie italiana, lascia la squadra biancoceleste per trasferirsi in quella gialloblù in prestito con diritto di riscatto.

