Lazio, distrazione al soleo per Castellanos

agenzia

L'attaccante di nuovo fermo ai box

ROMA, 18 MAR – Non c’è pace per Valentin Castellans. L’attaccante argentino è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro, come riporta la società biancoceleste. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.

