Lazio: Ibrahimovic, pronto per questa avventura

Il tedesco: "Voglio aiutare a vincere più partite possibili"

ROMA, 14 GEN – “Sono pronto per questa nuova avventura alla Lazio, non vedo l’ora di iniziare. Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili e giocare molto vivendo un finale di stagione positivo godendomi questa avventura. Sono felice di essere di nuovo qui in Serie A”. Così Arijon Ibrahimovic, nuovo acquisto della Lazio, si presenta ai microfoni del club biancoceleste. Il trequartista, poi, ammette di aver “visto alcune partite della squadra, compresa l’ultima col Como, così come quella vinta meritatamente per 3-1 contro l’Ajax. Conoscevo già alcuni giocatori come Hysaj, per via delle nostre origini comuni essendo entrambi albanesi, e poi Pedro, una leggenda. Oltre a Pellegrini e Zaccagni. Quando sono arrivato in aeroporto c’erano alcuni tifosi ad aspettarmi, mi ha fatto subito sentire a mio agio”, prosegue. Poi una breve descrizione delle sue caratteristiche con Ibrahimovic che si definisce un “calciatore creativo, amo l’uno contro uno e sono forte sotto porta. Ma quello che apprezzo di più è la mia capacità di essere versatile”, conclude.

